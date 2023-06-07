المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مصنع الكبريت بالقناطر الخيرية

تباشر جهات التحقيق ، بالقليوبية المعاينة الأولية لكشف ملابسات حريق شب في مصنع لأعواد الكبريت بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، حيث جري الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء والسيطرة علي الموقف.

تفاصيل حريق مصنع الكبريت بالقناطر الخيرية

كما تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق ، وأمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن عن الواقعة، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع وتوافر معدات الامن والسلامة به

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية ، إخطارا بنشوب حريق في مصنع لإنتاج الكبريت ، بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وجري الدفع بسيارات الحماية المدنية ، والسيطرة علي الحريق دون إصابات او خسائر بشرية

تبين من الفحص والتحريات ، ان المصنع باسم محمد سامي وجري السيطرة والاطفاء وانه لاتوجد أية إصابات أو وفيات في الحادث.

الإدارة العامة للحماية المدنية

كما وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية ، مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

كما تشدد الإدارة العامة للحماية المدنية ، على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة العامة للحماية المدنية؛ إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

واوضحت الإدارة العامة للحماية المدنية ، إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.