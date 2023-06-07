حبس عصابة نسائبة تاجرت فى الهيروين بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الأثنين، بحبس 3 سيدات وعاطل، لاتهامهم بحيازة هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح نارى بحدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أقرأ أيضا..إرسال أوراق قضية مقتل طالب كفر الشيخ إلى استئناف طنطا





كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات من المواد المخدرة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح نارى بحدائق القبة

أقرأ أيضا..القضاء يعاقب طبيب شهير يستغل النساء لإرضاء شهواته





وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على شكاير تحوي كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام - بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.