الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الصحة العالمية تحذر صيادلة مصر.. يرتكبون كارثة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس في رابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر من أكثر الدول التي ينفق مواطنيها على الأدوية دون داع.
وأرجعت نجوى متولي خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، سبب زيادة الإنفاق على الأدوية؛ لصرف الأدوية دون روشتة طبية.
وطالبت الدكتورة نجوى متولي، نقابة الصيادلة بتنبيه الصيادلة بعدم صرف الأدوية دون روشتة، وتعميم فكرة الروشتات لا سيما المضادات الحيوية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على القطاع الصحي.

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حل المشكلات بالتواصل مع السلطة التنفيذية

كشفت د. نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، أن سلامة المرضى يعني كيفية تقديم علاج آمن للمريض الذي لا يستطيع أن يتحدث؛ لافتة إلى أن المريض لديه قلق وخوف من المرض ولا يفكر غير في طريقة الشفاء.

وأكدت نجوى متولي، أن مصر تعاني من قلة عدد التمريض، وهذه الأزمة تتسبب في عدم تواصل المريض مع مقدم الصحة؛ لتقديم الاستشارات المتعلقة بالأمراض وكيفية علاجها، ممثلة أن غسل اليد من الفيروسات يمثل 50% من مجابهة الأمراض وهناك الكثير من المواطنين لا يعلمون عن الأمر شيء.

وتابعت عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى، قائلة: “نحن نساعد إدارات المستشفيات على حل المشكلات بالتواصل مع السلطة التنفيذية؛ لتقديم خدمة طبية آمنة”.

ونوهت نجوى متولي إلى أن هناك تخوفات من الفكر المجتمعي لدينا في عرض الأمراض والنقاش باعتبارنا مجتمعا شرقيا، مشيرة إلى أن مصر يمكن أن تسير على نظام التواصل الإعلامي والإداري، مع عمل حملات إعلانية لتوعية المريض، مع تدريس التواصل مع المريض كليات الطب على غرار ما يحدث في كليات العالم.

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