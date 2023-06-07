اتحاد الجوجيتسو.. تأسست عام 1914 باليابان وازدهرت في الإمارات

لعبة الجوجيتسو نشأت في أرض اليابان مع مرور الوقت لتمر بعدة دول، ووصلت لدولة البرازيل وفيها تم تعديل قوانين اللعبة في البرازيل، قبل أن تزدهر بمرورها على أرض الإمارات، نعرض لكم في التقرير التالي تعريف باللعبة ونشأتها، ومن هو مؤسس اللعبة.

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كلمة "جوجيتسو" جديدة على مسمع الجمهور وغريبة بعض الشيء على المتابعين الذين يعرفون الالعاب القتالية، لكن من يتابع عن قرب سيعرف انها اللعبة الأم التي خرجت منها الفنون الأخرى كالجودو والكاراتيه.

سبب ظهور لعبة الجوجيتسو

كان السبب الرئيس والغرض الأول من نشأة لعبة الجوجيتسو هو التقليل من استخدام السلاح في المعارك، وتسهيل مهمة القتال الأعزل.

من هو الأب الروحي للعبة الجوجيتسو

شهد عام 1915 أول اكاديمية للعبة الجوجيتسو، وكانت أول أكاديمية للعبة على يد الياباني "كوندي كوما"، والذي هاجر لـ البرازيل ليتلقى برجل اسمه "كارلوس جرايسي"، والذي طلب من المعلم الياباني أن يعلم ابنه الأكبر الجوجيتسو وفنون القتال.

قواعد رياضة الجوجيتسو

لـ رياضة الجوجيتسو قوانين معينة ومختلفه عن غيرها من العاب القتال، وفيهايتم منع اللاعبين من إستخدام قبضة اليد أو الكوع أو الرأس في النزال، ومحظور على اللاعبين الضرب في أماكن مميتة أو في العين أو الأنف.

وعن الحركات المسموح بها للاعبين هي ثني الزراع والمعصم وخنق الخصم والدفع والسحب، والقيام بحركات تجعل المنافس ينسحب مثل محاولة الضغط بقوة شديدة على العظام، ومحاولات شل حركة الخصم.

طريقة أداء المباريات

تتم المباريات في لعبة الجوجيتسو بين لاعبين فقط ولابد أن يكونوا بنفس الوزن، وتتضمن اللعبة 7 فئات للوزن من تحت الـ55 وفوق الـ94 كيلو، بالإضافة إلى 5 فئات للسيدات من وزن تحت الـ48 وحتى فوق الـ70 كيلو.

تكون المنافسة في لعبة الجوجيتسو على بساط طول أضلاعه 16 مترًا تقريبًا، ويمنع على اللاعبين الخروج خارج البساط مثل الجودو والكاراتية، ويتواجد الحكم داخل البساط الرئيسي مع المتنافسين الإضافة إلى حكيم أخرين يقفان في منطقة الخطر حول البساط، لتسهيل مهمة الحكم الرئيسي.

مدة مباراة الجوجيتسو تبلغ حوالي 5 دقائق، وهي عبارة عن جولة واحدة، وتنتهي بتثبيت أحد الطرفين أو جعله ينسحب، ومن خلال حساب عدد النقاط يتم تحديد الفائز بالمباراة، وفي حال تساوى اللاعبان تقام مباراة أخرى بينهم لتحديد الفائز، وفي حال قيام أحد اللاعبين بمخلفة تتعارض مع القنواني يتم إخراجه من المنافسة مباشرة واعتباره خاسر.

منظومات مباريات الجوجيتسو

هناك منظمتان فقط تقوم بتنظيم مباريات بطولة الجوجيتسو وهما الإتحاد الدولي للجوجيتسو والتي تقام كل أربع سنوات على مستوى العالم، وتم تاسيسه عام 1977، والأخرى في البرازيل ويديرها أبناء جرايسي.

ظهور الجوجيتسو في الإمارات

ظهرت رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1997، وكان الظهور الأول على يد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والذي تعرف على اللعبة أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية.

قام طحنون بتأسيس نادي أبوظبي للقتال، وكان يهدق إلى أن تكون أبوظبي هي الحاضنة العالمية لمجتمع الجوجيتسو العالمي، وفي عام 2008 دخلت الجوجيتسو إلى المدارس الحكومية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وكانت المباراة في البداية بين 14 مدرسة.

نشاة اتحاد الجوجيتسو في الامارات

نجحت التجربه الأولى للعبه لتتوسع المبادرة التي قام بها مجلس أبوظبي للتعليم، لتشمل 46 مدرسة في عام 2012، وفي عام 2016 وصلت المدارس التي تلعب الجوجيتسو إلى نحو 130 مدرسة، ليتجاوز عدد الطلاب المشاركين فيها الـ 76 ألف طالب وطالبة.

في عام 2012 تم تأسيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تحت رعاية وإشراف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي الأول للعبة بالإمارات.