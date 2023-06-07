الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تجهيزات خاصة في قطار العاصمة استعدادًا للفعالية الموسيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قطار كهربائي
قطار كهربائي

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق بتوجيهات من وزارة النقل وبالتنسيق مع شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عن استعدادات خاصة في قطار العاصمة (LRT) لتقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون، وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي بمصر.

  العاصمة الإدارية

 تستقبل العاصمة الإدارية حفلا خاصا للموسيقي مساء الخميس  8 يونيو، وتقوم الشركة بمد ساعات التشغيل في قطار العاصمة بشكل متواصل من مساء يوم الخميس ٨ يونيو وحتي صباح يوم الجمعة ٩ يونيو  بهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة لركابنا من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة و العكس بواقع قطار كل 15 دقيقة علي ان يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءا من الساعة ٦:٠٠ صباح يوم الجمعة ٩ يونيو.

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وزير النقل يرد على منتقدي قرض القطار الكهربائي (فيديو)

 آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو تسعى دائما للتفاعل مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم مستوى عالمي من الخدمات لركابها.

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