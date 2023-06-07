دواء جديد يُحدث ثورة في علاج مرض جلدي نادر

توصل أطباء أمريكيون إلى المتغيرات الجينية التى تسبب مرضًا جلديًا نادرًا يُعرف باسم "قشيعة تعطيل التصلب"، ووجدوا علاجًا محتملاً للمرض، مشيرين إلى أن من يعانون من هذا الاضطراب لديهم نسخة مفرطة النشاط من بروتين يسمى STAT4، وهو الذى ينظم الالتهاب والتئام الجروح.

دواء جديد يعالج اضطراب جلدى نادر

ووفقًا لما ذكره موقع مجلة New England Journal of Medicine الطبية، اكتشف الأطباء دواءًا جديدًا يستهدف حلقة تغذية مرتدة مهمة يتحكم فيها بروتين STAT4 ويحسن الأعراض بشكل كبير لدى هؤلاء المرضى.

قشيعة تعطيل التصلب

وبحسب الدراسة التي أجرها هؤلاء الأطباء، تم تشخيص عدد قليل فقط من المرضى بأنهم يعانون من "قشيعة تعطيل التصلب"، وهو اضطراب تم وصفه لأول مرة فى الأدبيات الطبية منذ نحو 100 عام، والذي يستسبب فى حدوث آفات جلدية شديدة وضعف التئام الجروح، مما يؤدى إلى حدوث ندبات عميقة فى جميع طبقات الجلد والعضلات، وتتصلب هذه العضلات وتنهار فى النهاية بينما تتيبس المفاصل، ما يؤدى إلى ضعف الحركة، ولأن هذا الاضطراب نادر جدا، لم يتم تحديد سببه الوراثى حتى الآن.

وأضافت طبيبة مختصة أن هذا الاضطراب ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعى للجلد، ومع ذلك وجدنا أن هذا تبسيط مفرط، وأن كلا من الجلد والجهاز المناعي يلعبان دورا نشطا في قشيعة تعطيل التصلب، موضحة أنه حتى الآن، لم يكن هناك علاج قياسى لهذا الاضطراب لأنه نادر جدا وغير مفهوم جيدا، ومع ذلك توفر دراستنا خيارا علاجيا جديدا مهما لهؤلاء المرضى.