غموض حول انتقال الألماني "هافيريتز" لـ" ريال مدريد"

مازال الغموض يحيط بصفقة انتقال الألماني كاي هافيرتز، لاعب تشيلسي الإنجليزي الكروي إلى ريال مدريد.

وألمحت مصادر وتقارير صحفية مطلعة، أن الصفقة قد لاتحسم للنادي الملكي.

وقالت صحيفة إسبانية ،أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هاري كين، لاعب توتنهام وقائد المنتخب الإنجليزي، ليكون خليفة كريم بنزيمة، الذي انتقل لفريق اتحاد جدة السعودي.

وهناك تكهنات أن تتراوح قيمة انتقال كين للريال بين 80 و100 مليون يورو.

ولدى كين "29 عاما" عقد مع توتنهام حتى 2024، ولكنه يرغب في الرحيل عن الفريق.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الانتقال المحتمل لهافيرتز "23 عاما" من تشيلسي لمدريد يمكن أن يتم في أسرع وقت.

ويعد هافيرتز هو اللاعب المفضل لكارلو أنشيلوتي مدرب الريال وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لخلافة بنزيما.

كما أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى رغبة الريال في التعاقد مع لاعب ليفركوزن السابق، ولكنها ذكرت أن المرشح الأول كان كين.

ورحل بنزيما عن الريال بعدما قضى 14 عاما وانتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي، لذلك يبحث الريال عن تعزيز الفريق بمهاجم صريح.

ولعب هافيرتز في هذا المركز مع تشيلسي والمنتخب الألماني.

وفي الموسم الماضي، سجل هافيرتز سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وبعدما احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي، وابتعاده عن المشاركة في دوري الأبطال، لذلك يتوقع إجراء تعديلات كبيرة في الفريق.

ولدى هافيرتز عقد مع تشيلسي حتى 2025 ولكن من المفترض أن يتمكن اللاعب من الرحيل عن تشيلسي مقابل ما يقرب من 60 مليون يورو.