فواتير المجلس الأعلى للآثار.. ماذا بعد زيادة التذاكر؟

هل كانت ثمة ضرورة لزيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية فى ظل ارتفاع مصروفات المجلس الأعلى للآثار، لتتجاوز من 3 مليارات جنيه سنويًا؟

هل كانت هناك ضرورة فى هذا التوقيت خاصة فى قطاع السياحة الثقافية؟ وهل قبل إقرار الزيادة عرفت مصر موقعها فى تصنيف الدول العشرة الأولى فى السياحة الثقافية ومفترض أنها رقم واحد لما تمتلكه من مواقع أثرية فريدة فى العالم أهمها الأهرامات وأبوالهول والمعابد والمتاحف ومقابر وادى الملوك.

بعض خبراء الآثار والسياحة كان لهم رأى فى زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية التى تمثل السياحة الثقافية فى مصر خصوصًا أنها قد تمثل خطورة على البرامج السياحية بسبب زيادتها وما يلحق بها من زيادة أخرى مع بداية الموسم السياحى القادم.

فزيادة أسعار تذاكر الدخول لا بد أن يقابله زيادة فى الخدمات..هذا الحال بالنسبة للسائح الأجنبى. بينما مازالت حالة من الجدل بين المصريين بسبب الزيادة التى قد تكبد الأسرة مبلغًا كبيرًا لدرجة أن كثيرين قارنوا بين تكلفة زيارة المواقع.. وتكلفة «أكلة لحمة» مؤكدين أن الأخيرة تكسب.

الأثرى محمد عبدالمقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار قال إذا كانت الزيادة فى أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية للسائح الأجنبى منطقية فى ظل ارتفاع سعر كل شىء فكان ينبغى أن تقابلها زيادة فى الخدمات وإلا ستضطر الشركات المنظمة للبحث عن مقصد سياحى آخر. وكان يجب أن تبحث السياحة والآثار عن مركزها فى التصنيف العالمى لأول 10 دول فى السياحة الثقافية ومفترض أن تكون مصر الأولى بينهم لما تمتلكه من مقاصد أثرية فريدة فى العالم حتى تكون الزيادة منطقية ولها مردود إيجابى..

وأضاف: «طبقت السياحة والآثار منظومة الدفع الإلكترونى وهو أمر جيد للقضاء على الفساد المالى لكن لابد أن نكون جاهزين لنجاح التجربة لأن السائح سيتأثر إذا تعرضت التجربة لأعطال».

الدكتورة مونيكا حنا خبيرة الآثار والتراث بالجامعة الأمريكية أكدت أن زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية الآن ليس وقته خصوصًا أن السائح يذهب للمقصد الأفضل.. لكن أصبح ينظر للأسعار.. وإذا كانت هناك زيادة فى أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية للمصريين فهى ليست منطقية فى هذا التوقيت لأنها ربما يكون مبالغ فيها ولابد من تخصيص يومين على الأقل شهريًا لدخول المصريين مجانًا كنوع من التشجيع لانه من الصعب أن يذهبوا لزيارة المواقع الأثرية فى ظل ما يعانونه من ارتفاع أسعار كل شىء.

وبعيدًا عن رأى الخبراء، فقد أصبحت زيادة أسعار تذاكر دخول المناطق الأثرية للأجانب مسألة غير معروف عواقبها.

أما الأسعار للمصريين فهى تشهد حالة من الجدل لأن زيارة أسرة لموقع أثرى أصبحت تقارن بسعر كيلو اللحمة رافعين شعار «الأكل أفضل من زيارة الآثار بالتأكيد».