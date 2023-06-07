الحوكمة واللامركزية.. متى يصدر قانون المحليات الجديد؟

لا تخلو لقاءات الحكومة مع وسائل الإعلام من الحديث عن أهمية ودور «اللامركزية والحوكمة»، داخل أنظمة الحكم المحلى، فى مجابهة الفساد، وتعظيم الموارد وتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون العمل على تحقيق ذلك على أرض الواقع. فما زالت الرؤية غير واضحة بشأن موعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يدعم تطبيق اللامركزية والحوكمة المالية والإدارية والاقتصادية.

وخلال الأسابيع الماضية تطرقت جلسات الحوار الوطنى، إلى جملة من النقاشات والطروحات حول مواد القانون الجديد، وطالبت بضرورة تطبيق «اللامركزية والحوكمة» التى نصت عليها مواد القانون.

كما تطرقت الجلسات إلى مناقشة النظام الانتخابى الذى يحدد شكل وطبيعة انتخابات المجالس الشعبية المقبلة، وطريقة إجرائها ونسب تمثيل الفئات المختلفة التى حددها الدستور، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وخبراء فى الإدارة المحلية وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال والشباب.

وتعرف «اللامركزية» بأنها صيغة متطورة معتمدة فى معظم دول العالم المتقدمة، وهى تضمن بداهة التقسيم العادل للسلطات والاختصاصات والموارد دونما تمركز، وبما يضمن تعدد وتنوع المقاربات والرؤى التنموية والنهضوية، وبما يخلق بيئة تنافسية وتكاملية فى أن واحد بين مختلف الأقاليم والمحافظات، كما تدعم اللامركزية الحكم الرشيد والشفافية وتقليص الروتين الإدارى والتوزيع المنصف للمقدرات والمهام والصلاحيات بما يقطع دابر الفساد والمحسوبية. وفى الدستور المصرى تدعم اللامركزية السماح لكل محافظة بأن تدير مواردها بنفسها، بعد تسديد الضرائب والموارد العامة لخزانة الدولة».

وحددت المادة (176) من الدستور المصرى، كيفية دعم الدولة المصرية للامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما وضحت المادة نفسها كيف ينظم القانون تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة؛ والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

الحوكمة وأهميتها فى الإصلاح

وفى شأن (الحوكمة) أحد المصطلحات التى تتردد بقوة من جانب الحكومة إلى جانب اللامركزية دون وجود أثر لها على أرض الواقع، فهى عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التى تجرى بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسئولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء المنظمة.

إيجابية الحوكمة

ومن إيجابيات نظام «الحوكمة»، حماية المال العام ومصالح كل الأطراف فى آن واحد وتتم عن طريق وضع التطبيقات والممارسات المالية القائمة على إدارة المؤسسات وتنظيمها بما يحافظ على كافة الحقوق.

وفى لقاء سابق أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية تضع اللامركزية وإصلاح الإدارة المحلية على قمة جدول أعمالها، وذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة تسيير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذى يمثل شراكة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مضيفًا أنه تم تكليف المشروع بالقيام بدور الأمانة الفنية للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بإصلاح الإدارة المحلية من أجل تحقيق اللامركزية، والتى سيشكلها رئيس الوزراء.

تستند فلسفة قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يسعى المشرع من خلاله إلى معالجة الآثار والسلبيات التى يتضمنها القانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، وأوجه القصور الحالية فى طريقة الإدارة، بما يدعم تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والحوكمة الإدارية والمالية والرقابية داخل المحافظات والمراكز والأحياء الواحدت المحلية القروية بالشكل الصحيح، للقضاء على الفساد المستشرى منذ عقود.

من جهته يقول النائب الدكتور محمد الفيومى، إن تطبيق اللامركزية والحوكمة لن يتم إلا من خلال صدور قانون الإدارة المحلية الجديد بصيغته النهاية والعمل على تطبيق مواده التى تتسق مع مواد الدستور فيما يخص تطبيق نظام اللامركزية والحوكمة المالية والإدارية والاقتصادية، من أجل محاصرة الفساد والنهوض بالعمل المحلى الذى يعد ركيزة أساسية فى البناء والتنمية المستدامة.

وأشار «الفيومى» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى صعوبة فصل المحليات إلى قانونين، للإدارة، والمجالس الشعبية، كما يشاع فالمحليات جزء واحد لا ينفصل ولا يتجزأ، بالنسبة للمجالس الشعبية، والإدارة المحلية، موضحًا أن التصريحات التى تصدر فى شأن اللامركزية والحوكمة من قبل الحكومة مجرد مصطلحات تحتاج إلى جدية فى التطبيق على أرض الواقع، قائلًا: «نأمل مع صدرو القانون الجديد للمحليات أن يعالج الآثار السلبية فى تطبيق اللامركزية والحوكمة المالية والإدارية والاقتصادية فى أنظمة الحكم المحلى».