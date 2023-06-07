درع نقابة الاجتماعيين لوكيل وزارة التعليم بقنا

تسلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، درع نقابة الاجتماعيين الفرعية من عبد الرسول سعد نقيب الاجتماعيين بقنا، تقديراً لما قدمه وكيل الوزارة، من عطاء خلال العام الدراسي 2022 /2023، وتقديرا لجهوده للارتقاء بمنظومة التعليم، وفق رؤية القيادة السياسية لمصر 2030.

وأشاد نقيب الاجتماعيين بقنا، بسياسة الباب المفتوح التي يتبعها وكيل وزارة التعليم بقنا، والتواصل الفوري والمباشر مع أطراف المشكلة، مؤكدا على أنها حدت من حدوث المشكلة من بدايتها تجنباً للتصعيد إلى وكيل وزارة التعليم، و أسهمت في حل المشكلات قبل تفاقمها.

ووجه وكيل الوزارة، شكره إلى نقيب الاجتماعيين ومجلس النقابة، مؤكداً على أهمية دور منظمات المجتمع المدني، في دعم العملية التعليمية وخص بالذكر الاجتماعيين أصحاب العطاء بما يمثله اعضائها من التزام أخلاقي تجاه المجتمع كنوع من أنواع الاعتراف بالفضل للوطن ورد الجميل إليه، وتضمنها الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على الإسهام في نهضة التعليم و رقي المجتمع.