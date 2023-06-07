اتحاد الجوجيتسو.. الامارات تستعد لإستضافة البطولة الدولية في دبي

تستعد دولة الامارات العربية المتحدة لاستقبال بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الدولية، والمقرر لها في دبي، بـ صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، خلال الفترة المقبلة.

أقرأ ايضًا..

تم تأسيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو في شهر نوفمبر لعام 2012 ميلاديًا، بعد دعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهدف الامارات من إلى أن يصبح اتحاد الجوجيتسو رمزا رياديا للعبة في العالم.

موعد بطولة الجوجيتسو الدولية المقبلة

وأعلنت رابطة أبوظبي عن فتح باب الترشح للإنضمام للبطولة الدولية للبدلة في الامارات " الجوجيتسو الدولية "، لفئة الكبار، والمقرر لها في الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقام بطولة الجوجيتسو الدولية التابعة للاتحاد الاماراتي في الفترة من يوم 16 وحتى يوم 18 من شهر يونيو الجاري.

انجازات اتحاد الامارات للجوجيتسو

ومن أهم إنجازات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد تنظيم أكبر حصة تدريبية لرياضة الجوجيتسو.

نشأة الجوجيتسو في الامارات

الجوجيتسو الدولية

يعد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان هو الأب الروحي لرياضة الجوجيتسو الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرف عليها أثناء استكمال دراسته في ولاية سان دييجو عام 1955، ظل يتدرب ويعرف اساسيات اللعبة في أكاديمية جريسي بارا.

عاد الشيخ طحنون لدولة الإمارات عام 1997 وأسس نادي أبوظبي للقتال لتعليم الفنون القتالية والجوجيتسو، والتي سماها "بطولة الجوجيتسو"، وأقيمت أول نسخة من البطولة في عام 1999.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

تقام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي لعبة الجوجيتسو في الشهر الرابع من كل عام ميلادي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبلغ عدد الجولات التأهيلية بلبطولة في عام 2015، الـ 30 جولة خارجية تأهيلية تقام في مختلف أنحاء العالم، منها 13 في الامارات، وتقام في مدن طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو ولندن.

كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

أقيمت كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو فئة الكبار في شهر يونيو الماضي، وكان نادي الوحدة الاماراتي صاحب الميدالية الذهبية وحصل نادي بني ياس على الفضية، ونادي العين على البرونزية.

وعن كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تحت 18 سنة فحصل نادي بني ياس على الذهبية، وكانت الفضية من نصيب نادي العين، ثم خطف نادي الوحدة الميدالية البرونزية.

وتستمر بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو لفئات تحت 16 سنة وفئة تحت الـ 14 عام أيضًا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا