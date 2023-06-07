المنيا تتابع المعديات النيلة للتأكد من صلاحيتها بأبو قرقاص

كلف اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات النيلية سواء العامة أو الخاصة ، للتأكد من صلاحيتها وإتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ووضع لافتات تحذيرية بالأماكن الخطرة التي يحظر فيها تواجد المواطنين.

من جانبه، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث تم التفتيش على اللانشات الخاصة بالأهالي، وذلك للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها ، والإطمئنان على إلتزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب ، وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى ، لمتابعة الحالة العامة.

وتابع رئيس المركز ، عوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء، والتباعد بين مستخدمي المعديات ، ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات ، وكذلك متابعة الإيرادات، مؤكداً أنه تم وضع لافتات تحذيرية مدون عليها "منطقة خطر" لتوعية المواطنين وخاصة الشباب والأطفال ، من التواجد بتلك الأماكن.