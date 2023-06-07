المنيا: حل مشكلة المياه الجوفية بقرية العوايسة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، بسرعة الإستجابة وبحث الشكوى المقدمة من أهالي قرية العوايسة ، بشأن وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، مع إيجاد آليات وحلول سريعة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشكوى المقدمة وتم كسح المياه الجوفية الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية العوايسة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبإستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم شفط المياه ونقل كميات من الحيبة بالشوارع وتسويتها ، من أجل عودة انضباط حركة السير المرورية للمارة من المواطنين والسيارات.