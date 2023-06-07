سيمنس هيلثنيرز تعرض أحدث تقنياتها في Africa Health ExCon

أعلنت شركة سيمنس هيلثنيرز، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في Africa Health ExCon، أكبر مؤتمر ومعرض طبي في إفريقيا، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية. ويهدف الحدث الدولي – الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – إلى الجمع بين مقدمي الرعاية الصحية والشركات الدولية المتخصصة في قطاع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في المجال الطبي، ليكون المؤتمر بمثابة منصة جاذبة لكافة الدول الإفريقية لتبادل الخبرات والتنسيق مع الشركات العالمية في مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الرعاية الصحية.

وتعرض سيمنس هيلثنيرز أحدث حلولها ومعداتها الطبية في جناحين منفصلين في القاعتين 2 و3، بالإضافة لمنطقة التدريب المتصلة المقامة هناك لتقديم دورات معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر حصريًا للمشاركين المسجلين. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين للحدث 60 الف زائر، حيث سيتمكنوا من التعرّف على كامل مجموعة الحلول الطبية التي تقدمها الشركة عند منصات العرض. وتشمل حقيبة حلول الشركة التقنيات المتقدمة الخاصة بالأشعّة والتشخيص المختبري والاختبارات المقدمة في نقاط الرعاية وعلاج أمراض السرطان، هذا إلى جانب خبرة فاريان –وهي شركة تابعة لسيمنس هيلثنيرز – في علاج الأورام والرعاية. سيستطيع الزوار أيضًا معرفة المزيد حول الدور الذي تلعبه سيمنس هيلثنيرز في تطوير قطاع تقديم الرعاية الصحية في مصر من خلال ما تقدمه في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية، مثل الاستشارات عن بعد والاستخدام الفعال للبيانات الطبية.

أكد المهندس عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس هيلثنيرز – مصر و ليبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي"، على أهمية تزويد متخصصي الرعاية الصحية بالمهارات اللازمة لمجال الرعاية الصحية للارتقاء بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، قائلًا: "باعتبارنا شريكًا موثوقًا به لوزارة الصحة في مصر والعديد من مؤسسات الرعاية الصحية المحلية الكبرى، نلتزم بالاستمرار في رفع مستويات الرعاية الطبية بمعايير عالية الجودة للجميع. أحد المجالات الرئيسية لضمان تقديم الرعاية الصحية المستدامة هو التعليم والتدريب المستمر للطاقم الطبي. ولذلك نفخر في سيمنس هيلثنيرز بكوننا جزءًا من هذه الرحلة فأكاديمية سيمنس هيلثنيرز تتوسع بشكل كبير في مصر. وفي إطار جهودنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية المحلية، لمعالجة نقص عدد متخصصي الرعاية الصحية المؤهلين على درجة عالية وتحسين فرص الحصول على الرعاية في كل من المناطق الحضرية والريفية، قمنا بالفعل بتدريب أكثر من 1,200 خريج على نطاق واسع في أكثر من 115 محاضرة. ومن اليوم، نتطلع إلى زيادة توسيع قدرتنا على استيعاب 2000 طالب سنويًا."

وتابع قنديل: "نؤمن أيضًا بالالتزام الثابت بتحقيق أعلى مستوى من التميز في رعاية مرضى السرطان وخاصة فيما يتعلق بصحة المرأة. ولهذا السبب قدمت أكاديميتنا تدريب باستخدام فانتوم قياسي لزيادة فاعلية . التدريب العملي والمحاكاة العملية للتشخيص والتدخلات الطبية وكذلك تعزيز فرص التعلم العملي المتاحة للأطباء الشباب المصريين."

وكانت الشركة قد أطلقت في أوائل عام 2022 برنامج شهادة الفكر الابداعي الثاني بالقاهرة باسم "الرعاية الصحية للجميع"، وهو برنامج تفاعلي مُصمم للنهوض برواد مبدعين قادرين على تقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء في مجال مهنتهم.

كما وقعت الشركة في الآونة الأخيرة العديد من الاتفاقيات، ومنها شراكات طويلة الأجل مع منظمات غير حكومية مثل مؤسسة مجدي يعقوب في أسوان، و Future Hands في الإسكندرية، بالإضافة إلى اتفاقيات خاصة برسائل الماجستير مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية رائدة للتعاون في مشاريع بحثية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم مع مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى سرطان الأطفال لتدريب الأطباء والفنيين، بهدف تنمية قوى عاملة ماهرة عالية المستوى.



تُعتبر سيمنس هيلثنيرز مصر مزود ريادي للتكنولوجيا الطبية وحلول الرعاية الصحية في الدولة، هذا مع التزامها بتحسين نتائج المرضى من خلال التقنيات الخاصة بالأشعّة والتشخيص. وتتيح أنظمة الأشعّة الحديثة التي توفرها – مثل أجهزة الرنين المغناطيسي، وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، وأجهزة الموجات فوق الصوتية – القطاع الطبي من التشخيص الدقيق والسريع، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا للعلاج والتعافي الفعّال.

