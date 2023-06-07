جورجينا تطل بالأبيض في عيد ميلاد توأميها من كريستيانو الـ 6 (صور)

احتفلت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز وصديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد طفليها السادس (إيفا وماتيو)، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

جورجينا

وبدت جورجينا بفستان مُجسم فوق الركبة باللون الأبيض، مكشوف الاكتاف؛ ما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت بوت ذا كعب عالٍ باللون البنفسجي اللامع؛ ليعطي لمسه جريئة لإستايلها يتماشى مع أجواء الإحتفال.

وتزينت جورجينا بأقراط دائرية كبيرة الحجم باللون الفضي، بالإضافة إلى خاتمين مرصعين بالألماس النقي والجذاب، وساعة بنفسجية تتماشى مع لون البوت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة عكست أنوثتها، فظهرت بشعر انسيابي منسدل على ظهرها باللون الأسود، وثبتت الغُرة على الجانبين خلف الأذن.

ووضعت جورجينا مكياجًا هادئًا يتماشى مع لون بشرتها القمحية، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني الفاتحة بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، وعينين واسعتينن كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح والبسيط.

كيف تعرف كريستيانو على جورجينا وعدد أولادهم

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشا قصة حب منذ 2016، عندما رأها كمساعدة مبيعات في محل "جوتشي " الشهير، ولفتا الثنائي الأنظار بترددهما على أماكن سويًا رغم محاولة النجم البرتغالي من التنكر، إلا أن الصحافة تمكنت من كشف المستور.

وسرعان ما تطورت علاقتهما وأنجبا ألانا مارتينا عام 2017 (بعدها بعام)، وبعد 5 أشهر فقط من التوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017، واللذان تم ولادتهما من أم بديلة.

كما أنجبت بيلا إزميرالدا عام 2022، والتي توفيت توأمها أثناء الولاده، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، وتعامله مثل أولادها.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

من هي جورجينا حبيبة كريستيانو

ولدت جورجينا في 27 يناير عام 1994م، وهي عارضة أزياء، وراقصة وممثلة أرجنتينية إسبانية، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 49 مليون متابع عبر حسابها الشخصي علي إنستجرام.

وظهرت على غلاف مجلة "صحة المرأة" الإسبانية في عدد يوليو 2018 وظهرت لها صورة فوتوغرافية في مجلة "هاربر بازار" في عدد يوليو 2018.

كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك "مجلة في أي بي" (البرتغال)، و"مجلة الحب" (إسبانيا)، و"مجلة نوفا جينتي" (البرتغال)، و"مجلة لوكس" (البرتغال) و"مجلة المغنية دونا" (إيطاليا).