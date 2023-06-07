جروب-أي بي تطلق أول دبلومة متخصصة في الأمن السيبراني بمصر خلال caisec ’23

للعام الثاني على التوالي، أعلنت شركة جروب-أي بي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني في العالم عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني caisec ’23 الحدث التقني المتخصص والواعد في مجاله بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 12-13 يونيو الحالي تحت شعار” الأمن السيبراني في النظام العالمي الجديد” وتنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز.

وتعمل جروب-آي بي في هذا المجال منذ عام 2003 في أوروبا وآسيا، بينما أطلقت أعمالها في السوق المصرية و الشرق الاوسط منذ 3 سنوات فقط، حققت خلالها نجاحًا متميزًا في تعزيز تقنيات الأمن السيبراني لكثير من الشركات المصرية في العديد من القطاعات.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد أحمد ثروت، المدير الإقليمي لشركه جروب -أي بي في شمال افريقيا علي حرص جروب-أي بي على المشاركة في معرض caisec ’23 في نسخته الثانية هذا العام بعد النجاح الرائع الذي حققه العام الماضي، خاصة وأن معرض caisec ’23 يسلط الضوء على تطوير صناعة الأمن السيبراني في مصر، بمشاركة أهم الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات والتحديثات في هذا المجال.

أضاف ثروت عن أبرز الحلول والتقنيات التي ستقوم بعرضها خلال فعاليات المؤتمر أنها تمتلك مجموعة فريدة من الحلول التي تجمع بين التكنولوجيا والاستخبارات السيبرانية والخبرة التي يمكن أن تساعد الكثير من الشركات على تشييد منصة تعتمد على الاستخبارات السيبرانية، وتساعد الشركات على تحديد أعدائها ومكانهم وأهدافهم لمواجهة ذلك الخطر بشكل استباقي.

كما تمتلك الشركة مجموعة خدمات متميزة ومجموعة من البرامج التدريبية والتي تعزز بدورها قدرات الأفراد والاجراءات الامنيه والتقنيات للكشف عن التهديدات والمهاجمين ومواجهتها فورًا.

وتابع أن هناك عدد من القطاعات الأولى بالرعاية وأبرزها قطاعات الأمن السيبراني الوطني والاتصالات والحكومة والطاقة والقطاع المالي.

وأوضح المدير الإقليمي للشركة أن مصر قد استثمرت استثمارات ضخمة في تقنيات الأمن السيبراني خلال السنوات العشر الماضية، خاصةً في تقنيات صد الهجمات السيبرانيه. ولكن لا تزال الدولة تعمل على تطوير بيئة الكشف المبكرعن الهجمات السيبرانية المتقدمة ومواجهتها استنادًا على الاستخبارات السيبرانيه حيث تحتاج الإجراءات الامنيه المستخدمة وقدرات الأفراد إلى مزيد من التركيز والتطوير.

وحرصا من شركة جروب اي بي على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الأمن السيبراني ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه السوق المصرية تعلن الشركة خلال فعاليات مؤتمر caisec ’23 عن انطلاق الدورة الأولى لدبلومة الاستجابة للمخاطر واصطياد الهجمات المتقدمة في سبتمبر القادم وسيتم تدريب المتقدمين بأسلوب جديد يعتمد على نقل الخبرات العملية التي يواجهها خبراء الشركة يوميًا في صد الهجمات المختلفة حول العالم.

يذكر أن Group-IB تأسست فى عام 2003 وتتخذ من سنغافورة مقرا رئيسيا لها ولديها أيضا مقر أوروبي فى هولندا، بالإضافة إلى مركز أبحاث واستخبارات للتهديدات فى دولة الإمارات العربية المتحدة.