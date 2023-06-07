ICT Misr تستهدف 500 مليون جنيه حجم أعمال بنهاية العام الحالي

قال المهندس محمد المفتي رئيس مجلس إدارة شركة ICT Misr، خلال مؤتمر صحفي، إن الشركة بدأت نشاطها في 2018 وكان التوجه الأول نحو التركيز على حلول البنية التحتية، وبعد فترة بسيطة تم اكتشاف الاحتياج الكبير لأمن المعلومات ونجحت الشركة ووصلت للكثير من العملاء، ثم فضلت الشركة إنشاء كيان منفصل لأمن المعلومات الخاص بالبنية التحتية وخطوط الإنتاج وانترنت الأشياء.

ومن جانبه قال المهندس عمرو نور رئيس مجلس إدارة شركة IoT Misr، إن الشركة تستهدف عميل مختلف تماماً ليس له علاقة بقطاع الاتصالات وإنما بخطوط الانتاج في مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية لذلك كان من الضروري إنشاء شركة متخصصة وهي IOT للأمن السيبراني لإنترنت الأشياء.

وأكد أن السوق المصري شهد تحولاً رهيباً في الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن ثم تزايد الطلب على الأمن السيبراني وليس هناك أهم من مؤتمر ومعرض Caisec كي تشارك فيه IoT Misr وتستعرض كافة أنشطة.

كما أكد أيضاً المهندس محمد المفتي أن السوق المصري يشهد طلباً كبيراً من جميع القطاعات على الأمن السيبراني، ولم تتأثر حالة السوق بالظروف العالمية الراهنة ويتزايد الطلب في البنوك والبترول والمؤسسات الحكومية دون أي تأثر بالظروف الاقتصادية العالمية.

وأوضح المهندس عمرو نور، خلال المؤتمر الصحفي للشركة، أن قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها تشهد تطوراً كبيراً في أنظمة التكنولوجيا في ظل الحاجة لزيادة كفاءة الاستخدام عبر التكنولوجيا، ولذلك كان من الضروري أن يعتني قطاع الطاقة بالأمن السيبراني لإنترنت الأشياء وحماية خطوط الإنتاج.

وقال إن تكنولوجيا التشغيل المعنية بالحماية في القطاعات الاقتصادية تتمثل في حماية التكنولوجيا المتحكمة في إدارة الماكينات وخطوط الإنتاج، وتتمثل مخاطر الهجوم السيبراني على خطوط الإنتاج كونها قد تتسبب في إيقاف الإنتاج أو الإضرار بمخرجات المنتجات بما يعرض المستهلك للخطر، وقد ظهر ذلك حديثاً مع اتصال خطوط الإنتاج بالإنترنت والبرمجيات المنظمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

وأكد المهندس عمرو نور أن هناك بعض القطاعات قد تضررت فعلياً من مخاطر الهجمات الموجهة لتكنولوجيا خطوط الإنتاج، ما أدى إلى توجه تلك القطاعات نحو تبني عمليات الحماية الخاصة بالأمن السيبراني لإنترنت الأشياء IoT

وأوضح المهندس محمد المفتي أن البداية تتمثل في تحديد نقاط الضعف والثغرات في النظام التكنولوجي، ثم بعد ذلك يتم اقتراح الحلول المقدمة من عديد من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية وفقاً لحجم المخاطر والمشروعات، كما تعتني الشركة بتدريب العاملين على النظام الجديد للحماية.

وذكر المهندس عمرو نور، إن قطاع الأمن السيبراني ICT يشهد تنافسية أكبر بين الشركات نظراً لأنه أقدم من قطاع الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء IoT، بينما لم يتأثر الإنفاق على الأمن السيبراني كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية كونه من الأولويات القصوى لدى كثير من القطاعات الحيوية الهامة مثل البنوك والطاقة.

وكشف المهندس محمد المفتي أن 90% من تعاقدات ICT Misr مع البنوك بنحو 15 بنك وفي مختلف المجالات المصرفية وحماية التخزين والبنية التحتية وتحليل البيانات والأمن بأشكاله المختلفة، ونحو 7% من تعاقدات الشركة مع القطاعات الحكومية ونحو 2% من تعاقدات الشركة مع قطاع البترول والطاقة.

وقال المهندس عمرو نور أن شركة IoT Misr تركز توجهاتها على قطاع البترول والطاقة وله النسبة الأكبر من التعاملات بالإضافة إلى المصانع الأخرى.

وقال المهندس محمد المفتي، أن شركة ICT Misr بدأت العمل خارج مصر وبالتحديد في السوق الليبي مع بعض البنوك، كما أنه من المستهدف التوجه نحو السوق السعودي، وكذلك من المستهدف إنشاء فرع للشركة في ليبيا خلال المستقبل القريب حيث تم البدء بالتعامل مع بنكين في ليبيا وكذلك اتجهت شركة IoT Misr للعمل في قطاع البترول بطرابلس بالجمهورية الليبية.

وكشف محمد المفتي، إن شركة ICT Misr لديها نحو 60 موظفاً من أفضل الكوادر، وتتضاعف أعمالها بشكل سنوي وتستهدف تحقيق 500 مليون جنيه مصري حجم أعمال بنهاية العام الحالي.

ومن جانبه قال عمرو نور أن شركة IoT Misr تستهدف 60 مليون جنيه حجم أعمال خلال العام الحالي ومن المتوقع تخطي المستهدف مع زيادة حجم الطلب الملحوظ على هذا القطاع بالتحديد، كما سيتم التوسع في المملكة العربية السعودية لأنها بحاجة لقطاع الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء IOT، بينما يشهد السوق السعودي تشبعاً في مجال أمن المعلومات ICT.

وعن الشركاء العالميين أوضح المهندس محمد المفتي أن الشركة تتعاون معDell Technologies, Veritas, Oracle ، وفي تحليل البيانات هناك تعاون مثل Cloudera من الشركات الأخرى مثل Netwitness, Fidelis, ProofPoint في مختلف مجالات الأمن السيبراني.

وعن المشاركة في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني Caisec “23 المنعقد يومي 12 و13 يونيو الحالي بفندق النايل ريتزكارلتون، أوضح المهندس عمرو نور أن الشركة سوف تستعرض التحديات الخاصة بأمن البنية التحتية الحرجة ولأن القطاع جديد في السوق المصري فإنه بحاجة للاستفادة من الخبرات العالمية لذلك تعتبر شركة IoT Misr شريكاً حصرياً لشركة INTECH العالمية في السوق المصري، وهي شركة أمريكية تمتلك 25 عاماً من الخبرة العالمية في مختلف دول العالم ولديها خبرة قوية في قطاع الطاقة وهذا ما يحتاجه السوق المصري حالياً.