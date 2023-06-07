صاعقة كهربائية تُنهي حياة شاب

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بصعق كهربائي أثناء تشغيل موتور مياه لري الأرض الزراعية، في نجع القرية، التابعة لمركز نقادة، بمحافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب يدعى ناصح جمال أبوالحسن عبدالرحيم، يبلغ من العمر 16 عامًا، بالصف الثالث الإعدادي، بصعق كهربائي، أثناء تشغيله موتور مياه لري الأرض الزراعية بنجع القرية بمركز نقادة بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.