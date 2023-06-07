محافظ كفرالشيخ يناقش أعمال تطوير بحيرة البرلس وسبل دعم الصيادين

الاتفاق على مواعيد محددة لتسليم الأعمال

ناقش محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أعمال تنمية وتطوير بحيرة البرلس، بحضور اللواء أركان حرب الحسيني فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء أركان حرب محمد أبو هيبة، نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين، واللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات، والمهندس محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية لوسط الدلتا، والمهندس عاطف مجاهد، مدير عام المصايد، والمهندسة حنان داوود، مدير عام المشروعات، ومحمد السيد، مدير إدارة بحيرة البرلس، والمهندس وليد كمال، مدير، عام التنفيذ بجهاز التعمير، والمهندس هشام محمد عبدالمنعم، مدير تنفيذ بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والمهندس محمود توفيق، نائب مدير الإنشاءات البحيرة بشركة المقاولون العرب.

واستعرض المحافظ، موقف مشروعات تنمية وتطوير بحيرة البرلس بمراحلها الثلاثة، والاتفاق على مواعيد محددة لتسليم الأعمال، بالتزامن مع رفع أحواض الترسيب وتحديد الالتزامات الخاصة بالشركة المصرية للتعدين، وجهاز تنمية وحماية البحيرات ،والثروة السمكية، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، وشركة المقاولون العرب بالتنسيق مع محافظة كفرالشيخ.

وناقش سبل دعم الصيادين وأسرهم، ووسائل الحفاظ على مهنة الصيد وتنميتها، كما تم مناقشة المقترحات المستقبلية لتطوير بحير البرلس.

أشار نور الدين، إلى أن أعمال تطوير بحيرة البرلس تمت عبر 3 مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100%، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة بتكلفة بمليار و580 مليون جنيه، فالمرحلة الأولى تطوير وتعميق مساحة 1808 فدان، بالإضافة لتطهير مدخل البوغاز، والمرحلة الثانية تطهير وتعميق 1500 فدان، وحماية جوانب البوغاز، وحفر 4 قنوات شراعية، وإنشاء رصيفين بحريين، والمرحلة الثالثة تطهير قناة برمبال بمطوبس، وتطهير وتعميق 2200 فدان، وفتح بابين بين الجذر لزيادة حركة المياه المالية، وتطهير أمام 7 مصبات صرف زراعي.