وفد عمال مصر يتخوف تفاقم المخاوف بشأن انعدام المساواة الاقتصادية عالميًا

خلال أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي

شارك وفد عمال مصر المشارك في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والذى تعقده منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 5 - 16 يونيه 2023، برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اعمال الجلسة العامة، والتي تحدث في الفترة الصباحية 22 مشارك من الحكومات واصحاب الاعمال والعمال، وبحضور وزير العمل المصرى حسن شحاته، والذى يرأس وفد مصر الثلاثي المشارك في أعمال المؤتمر.

وقال رئيس وفد اتحاد عمال مصر، ان مؤتمر العمل الدولي هذا العام، يناقش موضوع الانتقال العادل من اجل اقتصاد شامل ومستدام وحماية اجتماعية، والتي يواجه العالم عدد لا يحصي من التحديات بعضها قديم والآخر حديث، وعلي الرغم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى ساهمت في زيادة متوسط مستوي المعيشة وتوسيع نطاق الفرص في جميع انحاء العالم إلا أن المخاوف بشأن تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية تزايدت داخل العديد من البلدان.

وفد عمال مصر

قضايا عالم العمل والعمال

واضاف رئيس اتحاد عمال مصر، قائلا: نأمل أن تساهم أعمال اجتماعاتنا تلك في حل العديد من القضايا المرتبطة بشأن عالم العمل والعمال.

واشاد رئيس اتحاد عمال مصر بالتعاون المثمر والبناء بين أطراف العمل الثلاث في مصر حيث نعمل سويا في إطار القوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي نحترمها ونتمسك بتطبيقها كما نشيد بحجم الأنشطة التي يقوم بها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حيث عقب الانتخابات النقابية في منتصف العام الماضي تم التعاون معه في تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج والندوات التي شارك فيها العديد من القيادات النقابية والشباب والمرأة بفكر جديد مع المنظمة.

وفد عمال مصر

واكد محمد جبران، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يمثل صوت العامل المصري على المستوى الوطني والدولي يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف وشروط العمل والسلامة والصحة المهنية وزيادة الأجور من خلال ممثليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومناقشة قانون العمل الجديد، كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالشأن العمالي، وذلك في ضوء المزايا التي يتمتع بها عمال مصر والمنصوص عليها في مواد الدستور المصري ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الثالثة عشر والتي نصت علي التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والتكفل بسبل التفاوض الجماعي، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصل العمال تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وعبر عمال مصر، عن تضامنه الكامل مع عمال وشعب وفلسطين وحقهم الكامل فى اقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 67 طبقاً لقرارات الامم المتحدة فى ذات الشأن، كما نعبر عن تضامننا الكامل مع كافة الشعوب العربية وشعوب العالم التى تواجه أزمات وحروب تؤثر بالسلب على حياة شعوبها، آملين أن يسود الاستقرار والسلام جميع أنحاء العالم.

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر، التأكيد على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار فى الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام فى تلك الدول، وطالب باحترام حقوق المرأة ومساواتها في الحقوق والأجر وكذلك حقوق الدول في الحفاظ علي تقاليدها دون محاولة فرض أي موضوعات تتنافي مع تلك التقاليد.

