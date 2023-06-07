مدينة شرم الشيخ تفوز بميدالية برونزية

تتميز مدينة شرم الشيخ بمميزات كثيرة استطاعت من خلالها جذب السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلي كونها أول مدينة ذكية تشهدها مصر.

وجعلت هذه المميزات مدينة شرم الشيخ تحصد على الميدالية البرونزية فى مسابقة المجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعيش LivCom 2023 فى المسابقة الدولية التى اقيمت فى دولة مالطا.

وقدمت المدينة العديد من المزايا والخصائص التى جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة، حيث لفتت أنظار العالم بمسارها الاستثنائى والمثالى فى الاستعداد والتحضير للمشاركة فى المسابقة.

تحقيق المركز الثالث

وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى فى المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتى البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التى تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحى، والتخطيط العمرانى المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين فى جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.

قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن حصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار فى تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتكثيف الجهود فى تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.

جدير بالذكر أن هذا الفوز جاء نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلها فريق العمل فى المدينة، بدعم ومتابعة خالد فودة، الذى اعتبر مشاركة المدينة فى المسابقة أمرًا مهمًا.