تحذير إلى كل حاج .. ممنوع حمل أجولة قماش وزكائب

أيام ويتجه ضيوف الرحمن إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، تاركين خلفهم ديارهم وأسرهم طامعين في الرحمة والمغفرة والأجر العظيم.

وهنا ننقل لجميع الحجيج نصائح مهمة يجب الالتزام بها لتأدية الفريضة على أكمل وجه، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

إرشادات عند السفر

- يجب على الحاج التوجه إلى المطار قبل موعد السفر إلي الأراضي المقدسة بأربع ساعات.

- ولا يصطحب معه نهائياً أجولة قماش ولا زكائب.

- ويحرص على حمل حقيبتين فقط لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

عند العودة

- لا يحمل إلا بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية.

- التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثمان ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

وكانت "مصر للطيران"، قد قدمت إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ومن المقرر انطلاق أولي رحلات مصر للطيران من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل حجاج القرعة، وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، وتبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.