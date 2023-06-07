إطلاق مبادرة "الحضَانة حياة" في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر إطلاق مبادرة "الحضانة حياة" والتي تتضمن إنشاء وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين بالمجان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة كيانات المجتمع المدني بضرورة تكثيف جهودها نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، وتقديم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها.

وقال الدكتور مصطفى حرزالله رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، إن فكرة المبادرة تعود الى التفكير في مشروع يخدم أهالي المحافظة؛ لتساهم المؤسسة في إقامته بجهود وتعاون أهل الخير استكمالاً لدورها التنموي، كان نقص الحضانات هو الشغل الشاغل والخاطر الأكبر والهدف الأسمى، حيث رصدنا معاناة الأطفال الغير مكتملة النمو، ومعاناة الأهل في إيجاد حضانة تضعهم بها حتى يستكمل نموه، حيث كانت المعاناة ما بين رفض بعض المستشفيات استقبال الأطفال، بحجة عدم توافر حضانات خالية، وبين ارتفاع أسعار الحضانة في المستشفيات الخاصة، التي قد تتجاوز الألف جنيه في بعض المستشفيات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من الظروف الاقتصادية الصعبة ومن هنا كانت مبادرة "الحضانة حياة"، في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بصحة الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمبتسرين والحد من المشكلات الصحية التي يعانون منها.

وأضاف ان التفكير في مشروع الحضانات جاء بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بكافة جهود المجتمع المدني في هذا الشأن ولعل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تم الحصول عليه في ختام مؤتمر الشباب في أسوان، كأصغر مدير قطاع لمؤسسة خيرية في الصعيد، وتقديراً لمساهمتنا في إنشاء مشروع الحضانات الذي أقامته مؤسسة اسمعونا وتضمن 27 حضانة، كان هو الدافع الأكبر لاستمرار الحلم بهدف التخفيف عن معاناة المواطنين البسطاء.

وتابع حرزالله، أخذنا القرار وبالفعل بدأنا في دراسة موقف الأطفال حديثي الولادة في مصر، واتخذنا موقع بوسط مدينة الأقصر لإنشاء مركز حضانات "نور الحياة"، وعملنا على تجهيزه بكل وسائل التهوية وتهيئة الأرضيات طبقًا للمواصفات الطبية، وكذلك توفير وسائل ضمان استمرار التيار الكهربائي خلال فترة الطوارئ؛ للحفاظ على سلامة الأطفال، كما تم توزيع وحدات الإنارة والتكييف بما يتناسب مع توزيع الحضانات، ووضعنا نواة المشروع ولكن مازال أمامنا الكثير والكثير لاستكمال المشروع ونأمل في تضافر وتعاون كافة المخلصين حتى يخرج المشروع للنور.

ودعا مصطفى حرزالله، رجال الأعمال بالأقصر والصعيد بشكل عام لدعم مشروع "نور الحياة" لحضانات الأطفال المبتسرين، مشيراً إلى أن مشروع افتتاح الحضانات الجديدة سيحدث انفراجة كبيرة لمواجهة أزمة نقص الحضانات بمحافظة الأقصر.

فيما اكد مصطفى حفني، المدير التنفيذي لمركز نور الحياة التابعة لمؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، أن معدلات الولادات المبكرة (المبتسرين) تبلغ 20% من المواليد، ويبلغ معدل وفيات حديثي الولادة يبلغ 11/1000 طفل، ويمكن تلخيص مشكلات الأطفال المبتسرين في ارتفاع نسبة المواليد التي تتطلب دخول الحضانات إلي حوالي 25% من المواليد، مقارنة بنسب الدخول العالمية والتي يتراوح بين 10-15% وعليه يحتاج 480000 إلى 600000 طفل سنويا للحضانات، وهذه الأرقام تتطلب التطوير المستمر لخدمات حديثي الولادة في مصر على أحدث التوصيات العالمية كضرورة قصوى بجانب زيادة عدد الحضانات.

وأوضح حفني، أننا نسعى لتجهيز مشروع الحضانات بمبادرة "الحضانة حياة" بأحدث بأجهزة تنفس الإفاقة وأجهزة قياس الصفراء والأجهزة المساعدة من العلاج بالضوء والتنفس الصناعي وضغط المجرى الهوائي وضخ وسحب السوائل، وغيرها من الأجهزة، التي تتطلب تضافر جميع جهود رجال الخير لإطلاق المشروع رسمياً، واستمراره لإنقاذ حياتنا أطفالنا المبتسرين.