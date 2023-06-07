مصر تبذل كل الجهد لتعزيز دورها في تطوير المدن والمستوطنات البشرية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس الوفد المصري المشارك في الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وقدم وزير الإسكان، شكره لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على دعوته لحضور الدورة الثانية من الجمعية العامة للامم المتحدة، كما أثنى على الجهود المشتركة بين الطرفين، حول التنسيق للترتيبات اللازمة لاستضافة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي المقرر إقامتها في القاهرة في شهر نوفمبر من العام المقبل.

وأكد الجزار، أن مصر تبذل كل الجهد لتحقيق نجاح الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، وتعزيز دورها في تطوير المدن والمستوطنات البشرية، موضحاً أن المنتدى سيكون فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الدول والمنظمات الدولية، وسيساهم في تعزيز الجهود العالمية لتطوير المدن والمستوطنات البشرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبها أشادت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية للتحضير لاستضافة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي، كما دعت الحكومة المصرية للمشاركة في الفعاليات المقبلة علي هامش أجندة الأمم المتحدة، كخطوة من خطوات الاستعداد والترويج للمنتدي

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالاستعانة بمجموعة من الخبراء، وذلك للاتفاق على برنامج المنتدى والجوانب الفنية المختلفة، ومن ثَمَّ تحديد الخطوات اللازمة للتسويق للمنتدى وفعالياته المختلفة.