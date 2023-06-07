الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إسماعيل صفوت رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران

إسماعيل صفوت
إسماعيل صفوت

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف إسماعيل صفوت للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا لمحمد عويضة الذي قدم المهندس يحيى زكريا الشكر له على جهوده خلال فترة توليه رئاسة القطاع.

أعلنت شركة مصر للطيران عن إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ومن المقرر انطلاق أولي رحلات الشركة من مبني الرحلات الموسمية يوم 10 يونيو المقبل وحتي 23 يونيو إلى المدينة المنورة وجدة لنقل أفواج حجاج القرعة وبعدها الجمعيات وشركات السياحة، على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.

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إرشادات السفر

وقالت شركة مصر للطيران فى بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

 

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

 

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

 

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

 

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

 

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

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