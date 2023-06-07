راموس ينصح هاري كين باللعب لـ ريال مدريد "عرض لا يُرفض"

تصدر سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد السابق، محركات البحث بموقع «جوجل» بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بعدما وجه نصيحة لـ هاري كين لاعب توتنهام الإنجليزي، بالتزامن مع احتماليه انتقاله للفريق الملكي الإسباني.

هاري كين يقترب من الريال مدريد لتعويض غياب بنزيما

يأتي تداول أخبار تفيد باقتراب انتقال هاري كين، إلى ريال مدريد، بعدما رحل نجم الفريق كريم بنزيما، والذي أتم انتقاله إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وكان قد أعلن نادى اتحاد جدة السعودى، أمس الثلاثاء، والذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التعاقد مع النجم الفرنسى كريم بنزيما لمدة 3 مواسم ليستمر حتى عام 2026.

ونشر حساب اتحاد جدة، فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» يعلن فيه التعاقد مع بنزيما وكتب: "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

نصيحة راموس لـ هاري كين

ووضعت نصيحة سيرجيو راموس، إلى هاري كين، الأول في قائمة أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الماضية، حيث أكد أنه ينصح أي لاعب بألا يُهدر فرصة اللعب لنادي ريال مدريد.

ونقلت صحفية «آس» الإسبانية، تصريحات راموس، قائلاً: « ريال مدريد نادٍ يعرف كيف يفوز، هاري كين يتمتع بحضور جسدي رائع يُمكنه من يُسجل أهدافاً بقدر ما يُسجل في الدوري الإنجليزي».

وتابع راموس، تصريحات: «كين هداف ولكنه أيضًا قادر على أن يلعب دورًا أساسيًا في الجانب الفني من الرياضة، ولا أعتقد أنه يحصل على التقدير الكافي في هذا الشأن».

واختتم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، تصريحاته بـ:«هاري كين هداف رائع، ولكنه أيضاً لاعب كرة قدم رائع».