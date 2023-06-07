احتياطيات اليابان الأجنبية تتراجع إلى 1.26 تريليون دولار

قالت وزارة المالية اليابانية خلال، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطيات الأجنبية لدى اليابان تراجعت إلى مستوى 1.255 تريليون دولار في نهاية مايو من 1.265 تريليون دولار في نهاية أبريل.

الاحتياطيات الأجنبية لدى اليابان

يذكر أن ضعف الين الياباني دفع بعض مراقبي السوق إلى توقع المزيد من التدخلات من قبل بنك اليابان في البلاد، حيث يستمر المركزي في سياسته المتساهلة للغاية رغم تشديد أغلبية البنوك المركزية سياستهم النقدية وسط ارتفاع التضخم.

وينزلق الين الياباني نحو مستويات متدنية مما دفع المسؤولين الحكوميين مؤخرًا إلى اتخاذ إجراءات لدعم العملة، بحسب الأسواق العربية..

في العام الماضي، تدخلت

عبر ضخ حوالي 68 مليار دولار لدعم الين في ثلاث جلسات تداول مختلفة: 22 سبتمبر، 21 و24 أكتوبر، حيث سجلت العملة حينها 150 مقابل الدولار، وهي أدنى مستويات منذ عام 1990.

عادة ما تكون التدخلات غير معلنة حيث يقوم بنك اليابان بشراء كميات كبيرة من العملة المحلية باستخدام المليارات من الدولارات من الاحتياطيات الموجودة.

المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية يسجل أكبر انخفاض في 12 أسبوعًا

البورصة اليابانية

سجل المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر انخفاض في 12 أسبوعًا خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ آثر المستثمرون الحذر بعد سلسة ارتفاعات.

وهبط المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.82% ليصل إلى مستوى 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وارتفع المؤشر 0.6 % في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو 1990 في الجلسة السابقة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة انخفاض تعادل نحو 1.34% ليصل إلى مستوى 2206.30 نقطة .

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكاي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست فى الأسهم اليابانية بنسبة 4.18 و3.79 % على الترتيب.

وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء فى الأسهم اليابانية بنسبة4.40 % وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 %.

أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد فى الأسهم اليابانية فقد قفز بنحو 3.20 %، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 %.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.