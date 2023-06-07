الدقهلية تفتتح مكاتب الشهر العقاري المطورة ببلقاس وجمصه

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار الدكتور اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق والوفد المرافق لهما، من المستشارين والذي ضم كلا من المستشار محمد المشد رئيس محكمة جنوب الدقهلية، والمستشار حسام فتحي رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار سامح رمضان وكيل المكتب الفني لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار احمد السعيد نائب رئيس محكمة شمال الدقهلية، والمستشار علي عبد الباري المكتب الفني لمساعد وزير العدل لابنية المحاكم، والمستشار احمد الفخراني المكتب الفني لمساعد وزير العدل، لابنية المحاكم، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وافتتح محافظ الدقهلية، عدد من مكاتب الشهر العقاري المطورة بنطاق مركز بلقاس، والتى شملت مكتب الشهر العقاري بقرية المعصرة ومكتب الشهر العقاري بقرين الستاموني، كما تم افتتاح مكتب الشهر العقاري المطور بنطاق 15 مايو بمدينة جمصه، وعلي هامش الزيارة فقد تم اليوم بدء العمل و تشغيل فرع التوثيق بمكتب بريد قرية بطره بمركز طلخا.

جدير بالذكر أن هذة المكاتب بنظام الشباك الواحد الذى يختصر الاجراءات التى يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف ، كما يتيح خدمات مميزه كالحجز المسبق عن طريق تطبيق ارغب فى عمل توكيل ، وامكانية اجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقميه ، بما يحقق انجاز للتعاملات فى وقت اسرع وبدقه عاليه باستخدام النماذج المؤمنة..

وثمن مختار، دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مشيرا المحافظه بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

ومن جانبه أوضح المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أنه بافتتاح هذه الافرع والمكاتب الجديدة اليوم بالدقهلية يصبح بالدقهلية 56 مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق تعمل بنظام الشباك الواحد.

وقال مساعد الوزير، أن الوزاره تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتهاوتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزيه مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و على هامش الافتتاح لمكتب الشهر العقاري بجمصه تفقد "مختار ومرافقوه" شاطي مصيف جمصه بحضور المهندس ايمن عزت رئيس مدينة جمصه ونواب رئيس المدينة والتقي المحافظ بالمصطافين الذين وفدوا علي المصيف في بداية موسم الصيف هذا العام وإطمئن منهم علي الخدمات المقدمة لهم.

ووجه مختار، لرئيس مدينة جمصه بضرورة المتابعة اليومية لاعمال النظافة بالشاطئ وبالشوارع والميادين بالمدينة حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه وكذا متابعة تنفيذ الاجراءات المتخذه من قبل رئاسة مجلس المدينة في شأن الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات عملا علي راحة المصطافين مشددا علي سرعة التجاوب الفوري مع مطالب واحتياجات رواد المصيف حتي اتنهاء موسم الصيف..حضر افتتاح مكتب الشهر العقاري بالستاموني والمعصرة المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس و نواب رئاسة مركز بلقاس.