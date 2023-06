المصرية للاتصالات واورنج مصر تدخل قائمة الإعلانات الأكثر مشاهدةً على YouTube

أعلنت شركة YouTube اليوم عن "قائمة الإعلانات المتصدّرة على YouTube" التي تستعرض الإعلانات العشرة الأكثر مشاهدةً على المنصة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة (من يونيو 2022 إلى مايو 2023). وتغطي هذه القائمة السنوية 28 بلدًا من 5 قارات وتُعتبر من الإنجازات المرتقبة التي تنتظرها العلامات التجارية والوكالات الإعلانية كل عام.

تضم القائمة الإعلانات الأكثر إبداعًا التي اختار الأشخاص مشاهدتها، ويتم تحديدها بالاستناد إلى خوارزمية تستخدم بيانات داخلية حول تفاعل الجمهور ومواصلتهم المشاهدة (مثل عدد المشاهدات العامة والمشاهدات المجانية ومعدّل ظهورها وغيرها). ومن الشروط الأساسية أن يكون للعلامة التجارية الواحدة إعلان واحد فقط في القائمة، وذلك لتسليط الضوء بشكل أفضل على تنوّع الإعلانات على YouTube وجودتها ورواجها خلال العام. ولقد سجّلت الإعلانات المدرجة في القائمة هذا العام إجمالي 213.5 مليون مشاهدة و2.5 مليون إعجاب و70 ألف تعليق.

كان لثلاث شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصة في القائمة هذا العام، هي:

الخطوط الجوية القطرية: الأغنية الرسمية لكأس العالم FIFA قطر بمشاركة دي جي رودج والشاب خالد

اورنج مصر: حملة كأس العالم 2022 - مجانين كورة

المصرية للاتصالات: حملة وي الصيفية 2022 بمشاركة أكرم حسني - تجدر الإشارة إلى أنّ "المصرية للاتصالات" هي الشركة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدخل "قائمة الإعلانات المتصدّرة على YouTube" مرّتين على التوالي في عام واحد

وبهذه المناسبة، قال أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نرى الساحة الإعلانية المليئة بالتنوّع والإبداع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتألّق على YouTube هذا العام. فهذا يعكس أنواع الفيديو المتنوّعة على منصتنا وما تقدّمه للعلامات التجارية من فرصة لاستكشاف الأشكال والأساليب المختلفة لسرد القصص على المنصة. وتعدّ معدلات التفاعل والمشاهدة خير دليل على أهمية المحتوى الإبداعي في تعزيز التواصل مع المشاهدين على YouTube."

ومن جانبه، قال متحدث من شركة "اورنج مصر": "يُعتبر YouTube من المنصات الرئيسية التي تساعدنا في زيادة الوعي بعلامتنا التجارية، ولا شك أنّ حلول Google العديدة، مثل "حملات الأداء الأفضل - Performance Max" و"مساحة العرض والفيديو 360- DV360 and App"و"حملات التطبيقات"، تساعدنا أيضًا في تحقيق النتائج على مستوى زيادة عدد تثبيت التطبيق والوصول إلى المزيد من العملاء بتكلفة منخفضة."

وعلّق محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "الشركة المصرية للاتصالات": "تُعد المرونة عاملاً أساسيًا للنجاح في سوق التكنولوجيا التنافسي اليوم. وهنا يبرز الدور الكبير لفريق عملي في استعداده الدائم لاختبار المحتوى الرقمي لدينا وتعديله وإعادة تشكيله لتقديم أفضل تجربة إعلانية وفي الوقت نفسه الالتزام باستراتيجيتنا التجارية وأهدافنا الطويلة الأمد. وللتقنيات الإعلانية من Google دور مهم وأساسي في نجاحنا على هذا الصعيد."

وبدوره، أوضح متحدّث من "الخطوط الجوية القطرية"، قائلاً: "تم إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر في شهر نوفمبر وتم عرضها لأول مرة في فعالية استضافها السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية. هذه الأغنية، بعنوان Champions وبأداء الشاب خالد ودي جي رودج، هي إهداء منّا إلى جميع المشجعين حول العالم، ولقد سجّلت أكثر من 23 مليون مشاهدة على YouTube وكانت متاحة للتنزيل والبث. وكانت هذه الأغنية هي الثانية التي تم تأليفها خصيصًا للخطوط الجوية القطرية خلال العام. ولا بد أن نشيد هنا بمنصة YouTube التي توفّر مساحة ممتازة لزيادة الوعي بعلامتنا التجارية وتُعد من القنوات الأساسية للتواصل مع جمهور واسع من مشجّعي كرة القدم حول العالم."

تجدر الإشارة إلى أنّ Netflix احتلت المركز الأول في "قائمة الإعلانات المتصدّرة على YouTube"، وذلك عن المقلب الذي نفّذته في مدينة نيويورك للترويج لمسلسل Wednesday الجديد من إبداع المخرج "تيم بورتن". أمّا الحصة الأكبر من التعليقات، فكانت لمقطع الفيديو الدعائي لمسلسل Last of Us من شركة Max، بإجمالي 26 ألف تعليق.