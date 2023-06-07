نيوكاسل يونايتد يجدد الشراكة مع نون كراع للفريق

تستمر الشراكة المتطورة لتمنح محبي نادي نيوكاسل في الشرق الأوسط فرصة التواصل مع النادي من خلال تفعيل نشاطات مختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير الطلب المسبق لقمصان نيوكاسل يونايتد الرسمية لموسم 2023/2024.

سيتمكن المشجعون من الحصول على اطقم الفريق بشكل حصري وسريع، سيتم توصيلها في اليوم التالي بعد الطلب في السعودية وفي مدة تصل إلى 15 دقيقة فقط في الإمارات، عبر تطبيق نون.

كانت علامة نون متواجدة دائمًا على أكمام جميع قمصان الفريق في الموسم الماضي، وحققت نون تغطية عالمية طوال موسم 2022/2023 حيث تأهل الفريق إلى نهائي كأس المحترفين المحلية للمرة الأولى خلال 24 عامًا وتمكن من الحصول على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع عودة دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024، ستظهر علامة نون على جميع أكمام أطقم الفريق في جميع المنافسات وبالإضافة إلى حضور المباريات في ملعب سانت جيمس بارك والتغطية عبر وسائل الاجتماعية للنادي.

ومن جانبه، عبّر علي كافل حسين، رئيس الطاقم في نون قائلاً:"نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع نادي نيوكاسل يونايتد للموسم الثاني بعد نجاحنا الكبير في الموسم الأول معًا"

"نحن نؤمن بأن السماء هي الحد الذي سنصل إليه مع نادي نيوكاسل يونايتد، وكلنا حماس بما يحمله المستقبل وبما نقدمه من قيمة إضافية لعملائنا ومشجعينا"

أضاف بيتر سيلفرستون، المسؤول التجاري الأول في نيوكاسل يونايتد: "بعد موسم شراكة مذهل في البداية، نحن سعداء للغاية بأن نون ستستمر كراعي رسمي لأكمام لنيوكاسل يونايتد خلال موسم 2023/2024."

"سيتم ارتداء نون بفخر على أكمامنا في عودة لاعبينا إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عامًا، وفريق السيدات، يواصلون تقدمهن في كرة القدم النسائية.بعد موسم الفوز بالبطولة، "

" يطمح نيوكاسل يونايتد أن ينال دعما أكثر في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام خلال الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتأكيد، تساهم الشراكة مع نون في تحقيق هذا الطموح."

"يمتلك النادي قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية وازدادت أكثر بنسبة 600٪ خلال العام الماضي، ساهمت نون في هذا النمو الاستثنائي. وبالمثل، ساهم تواجد نيوكاسل يونايتد عبر البث، في انتشار أكثر لنون في المنازل في السعودية والشرق الأوسط من أي وقت مضى."

"هذه الشراكة تدعم جميع الأطراف في تحقيق الأهداف المشتركة"

"يعتبر تعاون العلامة التجارية الرقمية المحلية الناجحة والموثوقة في الشرق الاوسط نون مع أسرع الفرق في التطور والتقدم في السعودية هي وصفة للنجاح, نشكر نون على دعمهم المستمر وثقتهم في شراكتنا.

في الموسم الماضي، تعاونت نون ونيوكاسل يونايتد في سلسلة من المبادرات بوجود المشجعون، بما في ذلك جلسة "لقاء وتحية" مفاجئة في الرياض، شارك لاعبو الفريق الأول في دورات تدريبية في عيادات المشجعين الصغار.

لعبت نون دورا رئيسيا في برنامج الرياضات الإلكترونية التابع لنيوكاسل يونايتد في السعودية حيث تعاونت مع مركز VOV قيمنق سنتر لعرض مباريات نيوكاسل يونايتد بحضور رابطة المشجعين وسط أجواء كورية حماسية وكان هناك فرصة للفوز برحلات في اي بي إلى ملعب سانت جيمس بارك.

نون هي أبرز منصة للتجارة الإلكترونية الرقمية في المنطقة لمنتجات الأزياء، الإلكترونيات، الجمال، المنزل ,البقالة ومنتجات الأطفال، عبر تطبيقها الشهير.

بنت نون بيئة متكاملة في أقل من خمس سنوات، تشمل السوق الرقمي نون, تطبيق توصيل الطعام المحلي نون فود والتوصيل السريع نون مينتس، ونمشي، المنصة التجارة الإلكترونية الرائدة في مجال الأزياء في الشرق الأوسط.