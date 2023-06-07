صحة المنيا: الشكف الطبي على 1593 مواطن ببنى مزار

فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة )، برعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية بقرية دير السنقورية بمركز بنى مزار .

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1593 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات تضمن ، عدد 264حالة جراحة ؛ 413 حالة اطفال؛211 باطنة ؛ 68 نساء ؛ 76 اسنان ؛ 78 قلب ؛ 191 رمد ؛ عدد 177 جلدية ؛ عدد 86 انف واذن ؛ وعدد 29 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل عدد 140 تحاليل مختلفة ، و عمل 7 حالة موجات صوتية ؛وعمل 4حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 103 متردد وتم اجراء خلع اسنان لعدد 5 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 118 متردد ، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة