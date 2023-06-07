المنيا تنظم حملات تفتيشية لضبط الأسواق والأسعار

تواصل مديرية تموين المنيا، حملاتها التموينية والتفتيشية المكثفة لضبط الأسواق والأسعار وتوفير المواد الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ، وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، وللإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أوالسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الإحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة، منها 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

و تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ قضايا اخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم تحرير 5 محاضر ( مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.