إزالة حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية لمركز ومدينة مغاغة ومطاي ، شمال محافظة المنيا، جهودها المكثفة بشن الحملات المكبرة ، لإزالة حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

وتمكن مركز مغاغة، من إزالة 38 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ٧ حالات تعد علي أرض زراعية ، و١ حالة علي أرض إصلاح زراعي ، و١٩ حالة تعد علي أرض زراعية ، وحالة تعد علي حرم الري.

وفى مركز ومدينة مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات بقريتي أبوعزيز و بردنوها حيث تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية أبو عزيز .

وتم إزالة حالتي تعد بالبناء بحي غرب مدينة مطاي وقرية بردنوها ، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.