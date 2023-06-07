حقيقة مفاوضات الاهلي لضم جان كراسو لاعب سانت ايتيان الفرنسي

انتشرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة بشان اهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب الإيفواري جان كراسو مهاجم فريق سانت إيتيان الفرنسي، والذي ينافس ببطولة دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

أقرأ ايضًا..

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الإيفواري جان كراسو لحاجته لتدعيم خطوطه الأمامية، لكن موقف اللاعب النهائي سيقف عائق أمام القلعة الحمراء خاصة وانه يمتلك عروض من بعض الاندية داخل قارة أوروبا في انتقالات يونيو الجاري.

حقيقة مفاوضات الاهلي لضم جان فيليب كراسو

دخل النادي الاهلي بالفعل في مفاوضات للحصول على توقيع اللاعب جان كراسو لاعب سانت ايتيان الفرنسي، لكن كانت في شهر يناير الماضي لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

ولم يتوصل النادي الأهلي لاتفاق مع جان كراسو بلتتوقف المفاوضات وقتها ويبقى اللاعب ضمن صفوف الفريق الفرنسي، لكن عادت المفاوضات من جديد في يونيو الجاري.

وتأتي صورة مفاوضات الأهلي مع اللاعب في الجلسة بينهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، للحصول على اللاعب مجانًا بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الفرنسي، والتي يظنها البعض أنها جلسة حديثة.

موقف جان راسو من مفاوضات الأهلي

رحب اللاعب الإيفواري جان كراسو بالانتقال للنادي الأهلي في البداية، لكن وجود عرض مالي أقوى واهتمام أكبر من أحد الاندية الاوروبية جعل اللاعب يرفض ويفضل في البقاء في قارة أوروبا.

مونشنجلادباخ يقترب من ضم جان راسو

يقترب فريق بوروسيا مونشنجلاد باخ من التوقيع الرسمي مع اللاعب الإيفواري صاحب الـ 25 عام، في عرض مالي أقوى من عرض القلعة الحمراء.

وهناك مفاوضات مع وكلاء اللاعب جان كراسو لحسم الصفقة بناء على طلب ومتابعة من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، والذي أعجب بإمكانيات اللاعب الإيفواري في الجانب الهجومي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا