تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من زوجته

قررت محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة صاحب كافيه؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى جلسة 3 يوليو المقبل؛ لسماع المرافعة.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا يفيد بمقتل سيدة طعنا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج الضحية، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حينما نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية.

وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته، لكن بيوم الحادث، تشاجر مع الضحية وتعدى عليها بالضرب المبرح، حتى استل سلاحًا أبيض وطعن زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

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يذكر أن المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

و يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.