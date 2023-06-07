المنيا: تحرير 67 محضر تمويني وإشغالات بالمراكز

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالإستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية، وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أوالسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة منها ، 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ،(إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ قضايا اخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 5 محاضر ( مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، بحي وسط وشمال وغرب المدينة ، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث اسفرت الحملة عن تحرير15 محضر اشغال طريق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور، والحفاظ على حرم الطريق العام.