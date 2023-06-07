ننشر اسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا

تنشر بوابة الوفد الإليكترونية ، اوائل إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة المنيا، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد اليوم الأربعاء ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء امورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وقدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، اكد المحافظ، على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، بإعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً، أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.