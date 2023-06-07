السيسي: علينا العمل معًا من أجل إنهاء الصراعات في المنطقة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حوالي 200 ألف سوداني نزحوا للحدود المصرية خلال هذه الأسابيع، وبالتالي قد أثر الصراع السوادني على مصر بشكل كبير، وفى ليبيا أيضا ولهذا لابد من استعادة الأمن والسلام فى القارة الإفريقية، مضيفًا: “علينا أن نعمل معًا من أجل إنهاء الصراعات”.

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وتابع “السيسي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس الانجولي: “نحن ملتزمين فى مبدأ الحوار والتفاوص والسلام بشأن سد النهضة وتحدثنا عن إتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي.. فلأشقائنا فى أثيوبيا مورد هام، ولكن لمصر النيل المورد الوحيد، ولابد من نبحث عن الأزمة الليبية، وأن نجد حلولا للصراعات فى روسيا وأوكرانيا وأشكركم على الدعوة لزيارة أنجولا لمناسبة 50 عاما على استقرارها”.

خبرة السبع سنوات من بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة

وأشار الرئيس إلى أن خبرة السبع سنوات من بناء العاصمة الإدارية الجديدة مهمة للأجيال الجديدة، ونحن على استعداد للتعاون مع انجولا من خلال المستشمرين المصريين، الذين لجأوا إلى الإستثمار فى السوق الأنجولي، وذلك من خلال لجنة مشتركة لبحث فرصة مشتركة، منها إعداد وتعظيم التبادل التجاري والصداقة المشتركة من خلال هذه الزيارة والزيارات المقبلة بيننا".

التعاون الدولي المشترك بين البلدين فى مجال الأمن

وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: "تحدثنا مع الرئيس الأنجولي حول التحول الرقمي والخصخصة وتشجيع التعاون فى مجال الإستثمار، إلى جانب التعاون الدولي فى مجالات التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الأمن، وأتفقنا حول أهمية الاستقرار وعملية وقف إطلاق النار فى السودان.. ومن المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.