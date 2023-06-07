"برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية وحاضنات الأعمال البحثية" ندوة بجامعة أسيوط

ينظم مكتب إدارة المشروعات بجامعة أسيوط، ندوة تعريفية حول برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية وحاضنات الأعمال البحثية التطبيقية.

وتبدأ فعاليات الندوة في الساعة ١٠ صباحا بالقاعة الثمانية بمبنى إدارة الجامعة ، ويحاضر فيها الدكتور عبدالرحمن حيدر المدبر التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات، ويشهد أعمال الندوة التعريفية نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات الجامعة وطلاب من مرحلتي الدراسات العليا.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الندوة التعريفية تأتي انطلاقا من دور جامعة أسيوط في خدمة المشاريع القومية والاقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال تشجيع حاضنات الأعمال البحثية، والتي تقدم تمويل يصل إلى 250.000 جنيهاً، وتستهدف المخرجات والمنتجات البحثية التطبيقية التي تمهد إلى قيام شركات ناشئة قائمة على البحث العلمي التطبيقي.

ويتم خلال الندوة استعراض برنامج التمويل الداخلي، والتي تتضمن عدة أنواع من التمويل لضمان تحقيق أهداف التمويل ولضمان مشاركة عريضة من المجتمع الجامعي، ويتوفر أربعة نداءات للتمويل والتي سوف يتم تدشينها في هذه الفعالية وهي ( مشروعات بحثية كبيرة بتمويل يصل إلى 250.000 جنيهاً ، ومشروعات بحثية صغيرة بتمويل يصل إلى ١٠0.000 جنيهاً وتستهدف أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه ، ومشروعات طلابية بتمويل يصل إلى 50.000 جنيهاً وتستهدف أبحاث ومشروعات التخرج لطلاب مرحلة البكالوريوس ، وحاضنات الأعمال البحثية بتمويل يصل إلى 250.000 جنيهاً ويستهدف المخرجات والمنتجات البحثية التطبيقية التي تمهد إلى قيام شركات ناشئة قائمة على البحث العلمي التطبيقي

ولمزيد من التفاصيل يشرفنا حضوركم، كما نرجو تسجيل رغبتكم في الحضور من خلال الرابط:

https://forms.office.com/r/2VtRrrPLqC