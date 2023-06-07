دي خيا يرفض الرحيل عن مانشستر يونايتد

رفض النجم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن دي خيا يتمسك بالاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الأنباء التي ترددت عن طلب المدرب الهولندي إيريك تين هاج بضرورة تواجد حارس مميز خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إذاعة "TalkSport" البريطانية، أن دي خيا على استعداد لعدم السماع للعروض التي تلقاها من الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل مانشستر يونايتد، ويرفض الانضمام إلى الدوري السعودي خلال تلك الفترة.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أن الحارس الإسباني أكد للعديد من المقربين له أنه مستمر مع اليونايتد خلال الفترة المقبلة، على عكس ما يتردد له.

وشددت التقارير على أن الدولي الإسباني لديه التزام كبير بتعاقده مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يبدى موافقة على التجديد لليونايتد عقب نهاية تعاقده.

وقدم دي خيا مستويات مخيبة للاَمال خلال الموسم الحالي، مما جعل أسطور مانشستر يونايتد فيرديناند يوجه له هجومًا حادًا، حيث قال: ما نتحدث عنه الان ليس فقط حول الخطأ الذي اخطئه دي خيا في المباراة ولكن السؤال هل هو مناسب لاسلوب تين هاج في تسليم الكرة بقدمه كحارس مرمى في بناء الهجمة للفريق".

وتابع:"لو تم عرض تعاقد جديد عليه فهذا يعني ان تين هاج يثق به كحارس اول للفريق".

واضاف أسطورة اليونايتد تصريحاته:"بخصوص خطأ المباريات الماضية وعلى رأسها مواجهة ويستهام فهو لم يكن خطأ عادي، وذلك بسبب أنه في الوقت القاتل، بالإضافة إلى السيطرة الكبيرة للاعبي اليونايتد على المباراة والتأثير الكبير للنتيجة على مسيرة اليونايتد".

وأكدت تقارير صحفية خلال الموسم الحالي أن مستقبل حارس المرمى الاسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشيستر يونايتد في مهب الريح بعدما الأخطاء التي تسبب بها خلال مواجهات هامة لليونايتد، مما جعل الفريق كان مهددًا بخسارة مقعد دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، لكنه نجح في حجز مكان في البطولة الأقوي في أوروبا.