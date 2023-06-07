محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأر بعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، إذ بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%.

جاء ذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، محمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء امورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وقدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، وأكد المحافظ، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً، أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية، ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 65309 طلاب، بنسبة نجاح 74.29 %.