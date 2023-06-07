الأسهم الأوروبية تتراجع إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إثر تكبد أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التعدين خسائر بعد بيانات تجارية ضعيفة صادرة من الصين، فيما ارتفعت الأسهم الإسبانية بعد أن أعلنت شركة "إنديتكس" المالكة لـ"زارا" نتائج فصلية قوية،

الأسهم اليابانية

وهبط مؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.2%، بينما صعد المؤشر الإسباني بنسبة زيادة تعادل نحو 0.6%.

وارتفع سهم "إنديتكس" فى الأسهم الأوروبية بما يقارب 4% بعد أن قالت إن مبيعات مجموعتها لربيع وصيف خلال هذا العام قفزت بنسبة 16% على مدى الشهر الماضي.

وقفز مؤشر أسهم شركات التجزئة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.2% مما قاد المكاسب في القطاعات الفرعية بينما تراجع قطاع التعدين 0.7%، بحسب الأسواق العربية.

وانكمشت الصادرات الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو بينما واصلت الواردات تراجعها مع توقعات قاتمة للطلب العالمي خاصة من قبل الأسواق المتقدمة.

وتراجع سهم "LVMH" فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.5% وهي شركة السلع الفاخرة الأكثر انكشافا على الصين والأكبر من حيث القيمة السوقية في أوروبا.

كما استمرت المخاوف من احتمالية المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى ومنها المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل في ظل تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد عالمي.

مؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية يسجل أكبر انخفاض في 12 أسبوعًا

الأسهم اليابانية

سجل المؤشر نيكي فى أسواق الأسهم اليابانية أكبر انخفاض في 12 أسبوعا خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، إذ آثر المستثمرون الحذر بعد سلسة ارتفاعات.

وهبط المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.82% ليصل إلى مستوى 31913.74 نقطة وسجل أكبر انخفاض يومي منذ 14 مارس ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وارتفع المؤشر 0.6 % في التعاملات المبكرة ليقتفي أثر الارتفاع في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ يوليو 1990 في الجلسة السابقة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة انخفاض تعادل نحو 1.34% ليصل إلى مستوى 2206.30 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الانخفاضات على المؤشر نيكاي وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست فى الأسهم اليابانية بنسبة 4.18 و3.79 % على الترتيب.

وهبط سهم صناعات دايكن لحلول تكييف الهواء فى الأسهم اليابانية بنسبة4.40 % وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.13 %.

أما سهم شارب كورب فخالف الاتجاه السائد فى الأسهم اليابانية فقد قفز بنحو 3.20 %، كما زاد سهم سوزوكي موتور 1.76 %.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 26 سهما وتراجع 197، فيما ظل سهمان دون تغيير.