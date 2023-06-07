قبول استقالة الحكومة الكويتية

أكدت وكالة الانباء الكويتية كونا صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعًا في قصر بيان اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الـ17 والتي جرت يوم أمس الثلاثاء - عبر خلالة على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة ومشيدًا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السلك القضائي والنيابة العامة وكل العاملين في وزارات الداخلية والعدل والإعلام والصحة والتربية وبلدية الكويت والجهات الأخرى من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية المعنية والمتطوعين الذين شاركوا في الإعداد والتنظيم للانتخابات والتي كان لها أطيب الأثر في تسهيل إدلاء الناخبين والناخبات لأصواتهم في جو من الطمأنينة والحرية.

كما أشاد مجلس الوزراء الكويتي بما تحلى به الناخبون من حس وطني وما أبدوه من التزام الأمر الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الكويت، معربًا عن خالص التهاني للأعضاء الذين حازوا على ثقة المواطنين سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم لخدمة الوطن العزيز وبما يعود بالخير على المواطنين.

انتخابات مجلس الأمة الكويتي

تصدرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 تريند البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية لا نتخابات الكويت في 5 دوائر انتخابية.

وكشفت هذه النتائج عن فوز امرأة واحدة وعودة معظم أعضاء مجلس 2022 المبطل.

مجلس الأمة الكويتي

جرت عمليات الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لاختيار 50 عضوًا من بين 207 ومن بينهم 13 امرأة مرشحة، تحت شعار تصحيح المسار مسؤولية الجميع.

انتخابات مجلس الأمة الحالي 2023

وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الحالي 2023، الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء 6 يونيو بالتوقيت المحلي بعد أن تم فتحها على مدار 12 ساعة وذلك لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ17.

ورغم التوقعات كانت بتغيير محدود في تركيبة مجلس الأمة الكويتي في انتخابات السادس من يونيو2023، فإن الساحة السياسية الكويتية تشهد حراكًا كبيرًا بين المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة.

وهناك تساؤلات عدة طرحتها العملية الانتخابية الحالية في الكويت حول ما سيعزز فرص وحظوظ الفوز بأحد المقاعد البرلمانية، أهمها، هل سيكون للقبيلة أو الحاضنة الاجتماعية دور في اختيار المرشح؟ أم أن العوامل الاقتصادية والبرامج الانتخابية للمرشحين ستحسم الفوز بالمقاعد البرلمانية.

ومع مشاركة معظم أعضاء مجلس الأمة 2020، الذي تم حله بمرسوم أميري مرتين، ومجلس 2022 الذي تم إبطاله يوم 19 مارس الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، في الانتخابات المقبلة، فإن الحكم على أدائهم من قبل الناخبين أمر ليس صعبًا.