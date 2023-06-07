بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ب23 قرية بأبشواي

تفقد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لتوابع القرى ألام بمركز أبشواي، والبالغ عددها 23 قرية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها.

وتفقد رئيس المركز استكمال أعمال محطات معالجة الصرف الصحي بشكشوك وأعمال الخطوط الرئيسية والبيارات الفرعية بقرية شرف الدين، بالإضافة إلى متابعة إنتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية سنرو القبلية، والتواصل مع رئيس قطاع الكهرباء لإصدار أمر الشغل الخاص بالكابلات وجاري التركيب والافتتاح خلال أيام قليلة، وكذلك الانتهاء من خزان المياه المغذي للمناطق المحرومة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق وقرية كحك والمزمع تسليمه خلال الشهر القادم.

وتابع رئيس مركز ومدينة أبشواي خلال جولات ميدانية لمحطات الرفع والمعالجة والبدء في تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي لتوابع القري ألام بابشواي، انتهاء الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحي بسنرو القبلية ومحطة الرفع وخطوط الانحدار والشبكات، وتم التواصل مع رئيس قطاع الكهرباء لإصدار أمر الشغل الخاص بالكابلات علماً بأنه جاري التركيب والافتتاح خلال أيام قليلة.

متابعة أعمال إنشاء خزانات المياه ومحطات الصرف الصحي بأبشواي

وتفقد رئيس المركز خزان مياه الشرب بمرفق مياه الشرب بأبشواي والمغذي للمناطق المحرومة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق والمقرر الانتهاء منه خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك للوقوف على نسب التنفيذ للأعمال ومتابعة الجدول الزمني، فضلاً عن متابعة أعمال الخطوط الرئيسية والبيارات الفرعية بقرية شرف الدين ضمن أعمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات الرفع بالقرى التابعة.

وأكد رئيس المركز أن متابعة أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شكشوك تأتي من أجل متابعة التنفيذ وتوجيه الشركة المنفذة بسرعه الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والكهربائية والميكانيكية حتى تدخل الخدمه فى أقرب وقت، مضيفا أن السعة التصميمة للمحطة تبلغ نحو ١٥٠٠٠م٣/يوم والسعة الفعلية ٨٠٠٠ م٣/يوم لخدمة أهالي قرية شكشوك والمحطة تعمل بنظام المعالجه الثنائية وهو نظام (الحمأة النشطة activated sludge ) وتتكون من غرفة للمحولات لربطها على شبكة الكهرباء الرئيسية وغرفة المولد ومبنى ادارى والمعمل وعدد ٤ أحواض ترسيب ابتدائى وعدد ٤ أحواض ترسيب نهائى والمدخل و المصافى ومبنى الورش ومحطة او عنبر لرفع رواسب الترسيب الابتدائى و محطة او عنبر لرفع وإعادة الحمأة وحوض الكلور وعدد ٤ أحواض تهوية وعنبر بلورات (ضواغط الهواء ) لزوم عملية التهوية أحواض الترسيب و عدد ٨ أحواض تجفيف حماة، موجها مقاولي التنفيذ بسرعة الانتهاء من أعمال المحطة للعمل على دخولها الخدمة.