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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

سوريا تشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية بعمان

سوريا
سوريا

شاركت سوريا اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الأردنية عمان.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي مرتيني قوله، إن سوريا تعود للمشاركة في أعمال منظمة السياحة العالمية بعد عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وما حققته من إنجازات.

 

وأشار مرتيني إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدول الصديقة لتعزيز الخدمات السياحية بين الدول العربية، وترسيخ روح التوافق العربي.

 

ويستمر الاجتماع حتى بعد غد بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية، وتعد هذه اللجنة من اللجان الرئيسية في منظمة السياحة العالمية، واجتماعها السنوي هو ضمن أنشطة المنظمة الدولية.

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