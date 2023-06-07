سوريا تشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية بعمان

شاركت سوريا اليوم الأربعاء، في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الأردنية عمان.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير السياحة السوري المهندس محمد رامي مرتيني قوله، إن سوريا تعود للمشاركة في أعمال منظمة السياحة العالمية بعد عودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية وما حققته من إنجازات.

وأشار مرتيني إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة الدول الصديقة لتعزيز الخدمات السياحية بين الدول العربية، وترسيخ روح التوافق العربي.

ويستمر الاجتماع حتى بعد غد بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية، وتعد هذه اللجنة من اللجان الرئيسية في منظمة السياحة العالمية، واجتماعها السنوي هو ضمن أنشطة المنظمة الدولية.