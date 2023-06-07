إزالة 23 حالة تعد بمركز أبنوب في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 للازالات والتي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 23 حالة تعدي خلال يوم واحد بمركز أبنوب على مساحة 717 متر مربع مباني منها عدد 3 حالات تعدي على أراضي تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 230متر مربع وعدد 20 حالة تعدي على أراضي ابعة للري بمساحة 478 متر مربع لافتا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجة 21 قد بدأت في 29 من أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم على ثلاث مراحل في جميع المراكز والمدن وبالتعاون مع مختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولًا بأول.

كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة