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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات نهاية العام

رئيس جامعة طنطا يتفقد
رئيس جامعة طنطا يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

أجرى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، جولة تفقدية بكلية الآداب جامعة طنطا، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طلبة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتابع رئيس الجامعة لجان الامتحانات بالكلية للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والـتأكد من تطبيق كافة القواعد والإجراءات المنظمة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لإجراء الاختبارات.

شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مشيراً إلى استمرار أعمال الامتحانات بكل كليات الجامعة وفقاً للجداول المعلنة مسبقاً على المواقع الرسمية للجامعة والكليات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٠٧_١٥٠٩٤٦
الجريدة الورقية