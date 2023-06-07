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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية للبنات

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عددًا من لجان الامتحانات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة في مختلف الفرق الدراسية والشعب العلمية.

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وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بالاطمئنان على تهيئة المناخ المناسب للطالبات، واطلع فضيلته على أسئلة الامتحان، وتحدث مع الطالبات حولها.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية للبنات

متابعة جميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر

 

جاء ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها خلال أسبوعها الأول.

 

وأشاد رئيس الجامعة بالانضباط داخل اللجان، ووجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات على مدار اليوم، بجانب ذلك تم التأكيد من وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات.

 

وعقب الانتهاء من تفقد اللجان  قام رئيس الجامعة بتفقد جميع الكنترولات بالكلية؛ للوقوف على انتظام العمل بها وتحدث مع القائمين عليها، جاء ذلك بحضور الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر، أمين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.

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