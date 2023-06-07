انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالقاهرة

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين.

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و من المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز و تدريبات المنتخبات و اللاعبين المشاركين، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

و تلقى اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين موافقة 28 دولة على المشاركة في منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز لفرعي الجمباز الإيقاعي و جمباز الأيروبيك، و هو عدد كبير يدل على نجاح البطولة و ارتفاع قيمتها على المستوى الدولي و القاري أيضا .

و من المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 و حتى 11 يونيو الجاري ، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.

رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يصل القاهر غدا

و من المقرر أن يصل غدا الخميس، الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى القاهرة، لحضور حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية للحمباز في نسختها الرابعة.

برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي للجمباز للقاهرة

و وضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.

إيهاب أمين : الإقبال الكبير على المشاركة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز يعكس النجاح الكبير

و من جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقي و المصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، انعكس بشكل واضح على حجم المشاركة في النسخة الحالية.

و أضاف رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، أن بطولة الفراعنة الدولية انطلقت في نسختها الأولى عام 2019، وتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة الفراعنة الدولية عام 2019 في الغردقة، وشهد عام 2021 تنظيم النسخة الثانية، وأقيمت النسخة الثالثة عام 2022، ولم يتبقى سوى ساعات على انطلاق النسخة الرابعة من البطولة.