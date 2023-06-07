إنقاذ 26 سائح داخل لنش سياحى تعرض للغرق جنوب البحر الأحمر

تعرض اليوم الأربعاء، لنش سياحى على متنع 26 سائحاً و 5 أفراد طاقم اللنش من المصريين للغرق قبال سواحل مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بوصول إشارة استغاثة من لنش سياحي يُدعى "نيو دريم" بتعرضه للغرق قبال سواحل مدينة مرسى علم يقل على متنه 26 سائحًا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى 5 أفراد طاقم اللنش من المصريين.

وعلى الفور تحركت الأجهزة المختصة تجاه البلاغ وتم إنقاذ السائحين وأفراد الطاقم وتم نقل السائحين إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات و الوقوف على اسباب الحادث

وتعتبر مدينة مرسى علم أولى الوجهات لسياح العالم من جميع الجنسيات، وتستقبل المنتجعات يوميا آلاف السياح من جنسيات مختلفة يومياً.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة و يستمر حتى يوم وقفة عرقات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.